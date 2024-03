POL-BO: Verkehrsunfall in Witten - Motorradfahrer (36) schwer verletzt

Bochum (ots) - Ein 24-jähriger Postbote ist bei einem Alleinunfall mit seinem Pedelec in Bochum-Stiepel am Donnerstag, 7. März, schwer verletzt worden. Gegen 13.20 Uhr befuhr der 24-jährige Duisburger mit einem Pedelec die Kemnader Straße in Richtung Stiepel. In Höhe der Hausnummer 62 bremste der Postbote, um Briefe zuzustellen. Aus bislang ungeklärter Ursache haben die Bremsen des Fahrzeugs ruckartig blockiert und ...

