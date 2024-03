Polizei Bochum

POL-BO: Nach Bedrohung und Körperverletzung: Polizei durchsucht Wohnung in Dortmund

Bochum, Dortmund (ots)

Nach einer Bedrohung sowie einer körperlichen Auseinandersetzung in Bochum hat die Polizei am Donnerstagabend, 7. März, eine Wohnung in Dortmund durchsucht.

Ein einschlägig polizeibekannter 35-Jähriger hatte am Mittag nach einer Verhandlung im Bochumer Familiengericht erhebliche Bedrohungen ausgesprochen und anschließend ging er einen Justizbeamten körperlich an. Der Beamte erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige flüchtete dann nach ersten Erkenntnissen von Bochum aus nach Dortmund.

Spezialeinsatzkräfte (SEK) durchsuchten am Abend gegen 18.30 Uhr mit richterlichem Beschluss eine Wohnung an der Provinzialstraße in Lütgendortmund. Hier konnte der 35-Jährige jedoch nicht angetroffen werden.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

