Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aggressiver Kunde in Supermarkt

Ilmenau (ots)

Ein 43-jähriger Mann begab sich am Nachmittag des 16. Februar in einen Supermarkt in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße. Hier verhielt sich der Mann verbal aggressiv gegenüber mehreren Kunden sowie der Belegschaft. In der weiteren Folge beschädigte der Mann Einrichtungsgegenstände und geriet in eine körperliche Auseinandersetzung mit zwei Kunden. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt sich der 43-Jährige aggressiv und leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand, sodass ihm Handfesseln angelegt wurden. Der Mann wurde anschließend in ein Fachkrankenhaus gebracht. Drei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. (jd)

