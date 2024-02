LPI-GTH: Mann versucht Tür einzutreten

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Eine 21-Jährige begab sich gestern Abend, gegen 21.00 Uhr, in ein Gleisbett am Hauptbahnhof. Nach aktuellem Stand wollte sie dort urinieren. Durch wartende Fahrgäste am Bahnsteig wurde sie aus dem Gleisbett gezogen. Während der Identitätsfeststellung durch die Polizei beleidigte die Frau und ihr 21-jähriger männlicher Begleiter die Beamten. Die 21-Jährige leistete im Verlauf Widerstand und verletzte einen Beamten leicht. Der ...

