LPI-GTH: Verkehrskontrolle endete im Krankenhaus

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots) - Am Freitag, im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 17:45 Uhr, verschaffte sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Geraberger Ohrdrufer Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro an einer Zugangstür. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der ...

