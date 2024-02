Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Fleischereifachgeschäft - Zeugenaufruf

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Fleischerei in Stadtilm am Markt. Es wurde ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Sachschaden am Objekt wird mit ca. 2.500 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0043495/2024 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell