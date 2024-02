Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Garagen angegriffen

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 15.02.2024 auf Freitag, den 16.02.2024 versuchten Unbekannte in mehrere Garagen eines Garagenkomplexes in der Ortsstraße einzudringen. Der oder die Täter konnten eine Garage gewaltsam öffnen, bei fünf weiteren Garagen blieb es beim Versuch. Aus der geöffneten Garagen wurde glücklicherweise nichts entwendet. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0042647/2024 zu melden. (rak)

