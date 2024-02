LPI-GTH: Pkw zerkratzt

Bienstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend wurde ein Honda-Fahrer in Bienstädt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 58 Jahre alte Mann konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und eine Recherche in den polizeilichen Informationssystemen ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl mit Geldstrafe wegen Steuerhinterziehung vorliegt. Weil er die Geldstrafe von rund 1200 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er noch am ...

mehr