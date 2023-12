Polizei Köln

POL-K: 231215-2-K Nach Flucht vor Polizeikontrolle rund 5 Kilogramm Drogen sichergestellt

Köln (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (14. Dezember) hat ein Toyota-Fahrer (21) während seiner letztlich erfolglosen Flucht vor einer Zivilstreife der Polizei Köln im rechtsrheinischen Stadtteil Humboldt/Gremberg zwei Unfälle verursacht und nach aktuellem Ermittlungsstand zudem mehrere Fußgänger gefährdet. In seinem Fahrzeug stellten die Einsatzkräfte später rund fünf Kilogramm Marihuana und Haschisch sicher. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte zudem nach eigenen Angaben vor der Fahrt Drogen konsumiert. Auf einer Polizeiwache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Gegen 18 Uhr hatte das Streifenteam den Tatverdächtigen auf der Rolshover Straße zum Anhalten aufgefordert. Der 21-Jährige beschleunigte jedoch mit seinem Aygo und touchierte an der Kreuzung Rolshover Straße/Max-Glomsda-Straße einen an der Ampel warteten Mercedes Citan. Unter anderem über Gremberger Straße, Burgenlandstraße, Deutzer Ring, Gießener Straße und Taunusstraße versuchte der Unfallfahrer weiter zu entkommen, bis er wieder an der Kreuzung Rolshover Straße/Max-Glomsda-Straße ankam, mit dem Vorderrad gegen einen Bordstein prallte und der Wagen kurz darauf zum Stillstand kam. Seine Flucht zu Fuß endete auf dem Gelände eines angrenzenden Schnellrestaurants, als ihn einer der Polizisten einholte und überwältigte. In seinen Taschen fanden die Beamten einen gefälschten tschechischen Führerschein, ein Mobiltelefon und rund 4000 Euro Bargeld. Bei dem Geld besteht der Verdacht, dass dieses aus Drogengeschäften stammt. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des 21-Jährigen in Köln-Dellbrück stellten Polizisten weitere kleinere Mengen Marihuana und Cannabis sicher. (cs/iv)

