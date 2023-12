Polizei Köln

POL-K: 231215-1-K Autoknacker dank Zeugenhinweisen in der Innenstadt festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Wie entscheidend, die schnelle und umsichtige Reaktion von Zeugen sein kann, zeigt die aktuelle Festnahme eines 30-jährigen mutmaßlichen Autoknackers am Donnerstagmorgen (14. Dezember) in der Kölner Innenstadt.

Gegen 7.45 Uhr war zunächst einer der Männer am Theodor-Heuss-Ring durch einen Knall aufmerksam geworden und entdeckte den Verdächtigen auf dem Sitz eines VW Touran mit zersplitterter Seitenscheibe. Umgehend informierten die Zeugen die Polizei und folgten dem nun flüchtenden Dieb in einigem Abstand bis in die Zwischenebene des Ebertplatzes. Dort griff ein Streifenteam der Innenstadtwache zu - Festnahme. Der wegen Eigentumsdelikten bereits mehrfach in Erscheinung getretene Kölner soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Ermittler des KK 74 prüfen derzeit, ob der Festgenommene auch noch für einen weiteren Autoaufbruch in der Nähe in Frage kommt. (cw/iv)

