Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Friedrichrodaer Straße, wobei der Unfallverursacher die Umfriedung eines Firmengrundstückes beschädigte und sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort entfernte. Gegen 00:15 Uhr konnte ein am Unfallort vorbeifahrender Zeuge eine Beobachtung tätigen, wobei dem Verursacher möglicherweise bei der Bergung seines PKWs durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer geholfen wurde. Der helfende Fahrzeugführer, welcher möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, wird daher gebeten, sich dringend bei Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0043172/2024 zu melden und sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell