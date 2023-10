POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Pkw

Pforzheim (ots) - Seinen Führerschein abgeben müssen hat am späten Donnerstagabend ein Autofahrer in Pforzheim, nachdem er alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd unterzogen am Donnerstagabend um 23:35 Uhr in der Habermehlstraße einen Opellenker einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen bemerkten ...

mehr