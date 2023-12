Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1455) Autofahrer flüchtete vor Verkehrskontrolle - Bei Festnahme Rauschgift gefunden

Altdorf (ots)

Am Freitagabend (15.12.2023) führten Beamte der Polizeiinspektionen aus Altdorf, Lauf a. d. Pegnitz und Hersbruck im Schwarzenbrucker Gemeindeteil Pfeifferhütte (Lkrs. Nürnberger Land) eine gemeinsame Verkehrskontrollstelle durch. Einen 41-jährigen Autofahrer, der zunächst mit seinem Pkw die Flucht vor der Polizei ergriffen hatte, konnten die Einsatzkräfte letztlich in Altdorf festnehmen.

Der 41-Jährige hatte sich gegen 20:40 Uhr mit einem Opel Signum der Kontrollstelle in der Neumarkter Straße genähert. Als ihn die Beamten dort einer Überprüfung unterziehen wollten, beschleunigte der Opelfahrer sein Fahrzeug unvermittelt und fuhr zunächst in Richtung Schwarzenbruck davon. Zwei Streifen nahmen die Verfolgung des Opel auf, der in Schwarzenbruck drehte und wiederum mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Kontrollstelle zurückfuhr. Dort hatten die Beamten zwischenzeitliche die Fahrbahn gesperrt, um den 41-jährigen Autofahrer zum Anhalten zu zwingen. Allerdings umfuhr dieser die Sperre, indem er über den Gehweg auswich. Ein 32-jähriger Polizeibeamter konnte in dieser Situation nur durch einen Sprung zur Seite verhindern, von dem Fahrzeug erfasst und verletzt zu werden.

Mit Unterstützung weiterer Streifen benachbarter Dienststellen konnten die Einsatzkräfte das Fahrzeug des Flüchtenden schließlich im Bereich des Altdorfer Bahnhofs so blockieren, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Der 41-Jährige setzte seine Flucht daraufhin jedoch kurzerhand zu Fuß fort. Allerdings konnten zivile Polizisten den Tatverdächtigen kurz darauf im Stadtgebiet Altdorf festnehmen.

Bei der Durchsuchung des Festgenommenen sowie des Opel Signum fanden die Beamten mehrere Gramm Marihuana und Crystal. Weiteres Rauschgift, dass der 41-Jährige offensichtlich kurz zuvor weggeworfen hatte, fand schließlich ein Rauschgiftspürhund, der auf den Fluchtweg des Tatverdächtigen angesetzt worden war. Es handelte sich um eine Tüte, die mutmaßlich mehrere Dutzend Gramm einer weiteren synthetischen Droge enthält. Die Polizei stellte die aufgefundenen Betäubungsmittel sicher.

Da der 41-Jährige im Anschluss angab, vor der Fahrt Drogen konsumiert zu haben, veranlasste die Polizei eine Blutentnahme bei dem Mann. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellten die Polizisten außerdem fest, dass dem Festgenommenen die Fahrerlaubnis bereits rechtskräftig entzogen worden war und gegen ihn darüber hinaus ein Haftbefehl bestand. Demnach war Tatverdächtige aus einem Bezirkskrankenhaus abgängig, in das er im Anschluss an seine Festnahme wieder zurückgebracht wurde.

Ein Polizeibeamter erlitt bei dem Versuch, die Flucht 41-Jährigen aus der Kontrollstelle zu verhindern, eine Verletzung an der Hand. Außerdem entstand an einem Dienstfahrzeug der Polizei im Rahmen der Festsetzung des Fluchtautos in Altdorf ein Schaden von schätzungsweise 5000 Euro.

Der Festgenommene muss sich nun wegen umfangreicher strafrechtlicher Tatvorwürfe verantworten. Neben dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln wird gegen ihn unter anderem wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Erstellt durch: Michael Konrad

