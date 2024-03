POL-BO: Fußgängerin (77) verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Herne (ots) - Eine Radfahrerin (29) ist am Mittwoch, 6. März, in Herne-Baukau gestürzt und leicht verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach einem beteiligten Autofahrer. Gegen 9.30 Uhr war die Radfahrerin auf der Bahnhofstraße in Richtung Recklinghausen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 144 - kurz vor der Zufahrt zum dortigen Supermarkt - wurde sie nach eigenen ...

