Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrerin wird nah überholt und stürzt - Autofahrer gesucht

Herne (ots)

Eine Radfahrerin (29) ist am Mittwoch, 6. März, in Herne-Baukau gestürzt und leicht verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach einem beteiligten Autofahrer.

Gegen 9.30 Uhr war die Radfahrerin auf der Bahnhofstraße in Richtung Recklinghausen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 144 - kurz vor der Zufahrt zum dortigen Supermarkt - wurde sie nach eigenen Angaben sehr dicht von einem Auto überholt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 28-Jährige aus, geriet mit ihrem Reifen an den Bordstein und stürzte.

Mit leichten Verletzungen wurde sie in eine Klinik gebracht. Konkret beschreiben kann sie Auto und Fahrer nicht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Autofahrer sowie mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell