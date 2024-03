POL-BO: Radfahrer (17) bei Alleinunfall verletzt

Bochum, Düsseldorf (ots) - Dank intensiver Zusammenarbeit zwischen Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Bochum und des Polizeipräsidiums Düsseldorf ist es gelungen, einen Einbruch in Bochum aufzuklären. Ein Tatverdächtiger (39) wurde in Düsseldorf festgenommen. Nach dem Einbruch in eine Wohnung in Bochum am ...

