POL-BO: Nach Zusammenstoß mit Pkw: E-Scooter-Fahrer (50) kommt ins Krankenhaus

Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt in Bochum am Montag, 4. März, gegen 21.30 Uhr hat die Polizei den Tatverdächtigen (13) ermittelt. Ein 17-jähriger Bochumer und eine 18-jährige Bochumerin waren gegen 21.30 Uhr zu Fuß vom Hauptbahnhof in Richtung Alsenstraße unterwegs. An der Ecke Düppelstraße / Ferdinandstraße trafen sie auf einen unbekannten Jugendlichen, ...

