POL-BO: Zigaretten geraubt: 13-Jähriger bedroht Bochumer (17 und 18)

Bochum (ots) - Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Montagabend, 4. März, bei einer Verkehrsunfallflucht in Bochum leicht verletzt worden. Es werden Zeugen gesucht. Gegen 21.50 Uhr befuhr die 18-jährige Dortmunderin mit ihrem Pkw die Baldurstraße in Fahrtrichtung Bockholtstraße. Nach eigenen Angaben sei ihr dann ...

mehr