POL-BO: Bochumer (52) stürzt mit Fahrrad

Herne (ots) - Eine Gruppe Jugendlicher hat am Samstagnachmittag, 2. März, ein Geschäft in Herne-Wanne überfallen. Es werden Zeugen gesucht. Gegen 15.15 Uhr betraten mehrere Jugendliche einen Shop an der Hauptstraße 231. Sie nahmen Stofftaschen, die zum Verkauf auslagen, und füllten diese mit Süßigkeiten aus ...

