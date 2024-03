POL-BO: Kradfahrer (55) verstirbt nach Verkehrsunfall

Herne (ots) - Die Herner Kripo ermittelt wegen eines Raubdelikts in Wanne-Eickel am Freitag, 1. März. Es werden Zeugen gesucht. Zwei Elfjährige aus Herne hatten sich nach ersten Ermittlungen gegen 16.15 Uhr im Dorneburger Park (hinter dem Supermarkt an der Dorneburger Straße 7) mit einem unbekannten Jugendlichen getroffen, um eine Umhängetasche zu kaufen. Nachdem ...

