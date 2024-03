POL-BO: Gerard P. (9) unversehrt in Essen angetroffen

Bochum (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitag, 1. März, gegen 17 Uhr zu einem Brand in der Küche einer Erdgeschosswohnung an der Wattenscheider Straße in Bochum. Dabei wurde der Bruder (46) des Wohnungsinhabers (28) verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Bochumer zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den ...

mehr