Polizei Bochum

POL-BO: Süßigkeiten aus Geschäft geraubt - Polizei fahndet nach neun Jugendlichen und sucht Zeugen

Herne (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Samstagnachmittag, 2. März, ein Geschäft in Herne-Wanne überfallen. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 15.15 Uhr betraten mehrere Jugendliche einen Shop an der Hauptstraße 231. Sie nahmen Stofftaschen, die zum Verkauf auslagen, und füllten diese mit Süßigkeiten aus den Regalen und dem Kassenbereich. Ein Mitarbeiter (21, aus Herne) bemerkte dies und sprach die Heranwachsenden an. Einer der Täter habe daraufhin sein Shirt gehoben, auf einen "schusswaffenähnlichen Gegenstand" in seinem Hosenbund gedeutet und den 21-Jährigen bedroht. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Laut Zeugenangaben seien es etwa neun Personen mit "südosteuropäischem Phänotypus" gewesen. Der Täter mit der vermeintlichen Schusswaffe sei etwa 175 cm groß und habe zur Tatzeit eine blaue Jeans sowie eine schwarze Jacke mit rotem Reißverschluss getragen.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Das ermittelnde Kriminalkommissariat 35 bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

