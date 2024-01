Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eberstadt: Vollbrand eines Dachstuhls

Darmstadt- Eberstadt (ots)

Am Freitag (12.01.) kam es aus bislang nicht bekannten Gründen zu einem Brand eines Dachstuhls in einem Rohbau in der Heidelberger Landstraße in Darmstadt-Eberstadt.

Gegen 19:40 Uhr wurden die Rettungsleitstelle Darmstadt und die Leitstelle des Polizeipräsidiums Südhessen informiert, dass ein Dachstuhl eines Rohbaus in Vollbrand stehen würde. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Darmstadt gelöscht werden. Hierbei mussten die Heidelberger Landstraße zwischen Einmündung Franklinstraße und Friedrichstraße für die Dauer der Löschmaßnahmen bis 21.30 Uhr gesperrt werden. Durch den Brand kam es zu keinem Personenschaden. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

gefertigt: Christian Windeck, PHK (Polizeistation Pfungstadt)

eingestellt: Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

