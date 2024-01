POL-DA: Ginsheim: Rund 50 Gräber im Visier von Metalldieben/Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Griesheim (ots) - Kriminelle hatten es am Donnerstag (11.01.) auf die Wertgegenstände in einem Wohnhaus in der Bessunger Straße abgesehen. Im Zeitraum zwischen 16 und 17 Uhr drangen die unbekannten Täter über die Gebäuderückseite in Abwesenheit der Bewohner ein, indem sie ein Küchenfenster aufhebelten. Anschließend dursuchten die Täter sämtliche ...

mehr