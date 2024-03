POL-BO: Autofahrerin (18) bei Unfallflucht leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen und dunklen Kombi

Bochum (ots) - Zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers wurde die Bochumer Polizei am 4. März gerufen. Gegen 20.30 Uhr stürzte ein 52-jähriger Bochumer mit seinem Fahrrad auf der Hattinger Straße in Höhe der Hausnummer 120. Kurz zuvor war der Mann auf dem Gehweg stadtauswärts unterwegs und querte die Hattinger Straße in Richtung des Gehwegs stadteinwärts. Dabei kam er zu Fall und wurde schwer verletzt. Ein ...

mehr