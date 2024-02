POL-F: 240214 - 0168 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Straßenraub - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) - (yi) Gestern (13. Februar 2024) am späten Nachmittag kam es in der Mainzer Landstraße zu einem Taschendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die 38-jährige Geschädigte gegen 15:45 Uhr in einer Drogeriefiliale, als der Unbekannte sie anrempelte und sich kurzerhand ihr Smartphone der Marke "Apple" aus der Jackentasche schnappte. ...

