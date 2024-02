Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240213 - 0166 Frankfurt - Rödelheim: Betrügerischer Anruf

Frankfurt (ots)

(lo) Am Mittwoch (07. Februar 2024) meldeten sich angebliche Mitarbeiter eines amerikanischen Softwareunternehmens bei einem 77-jährigen Rödelheimer. Sie gaukelten ihm am Telefon vor, dass mit seinem Computer etwas nicht stimme und er deshalb eine Software installieren müsse. Anschließend solle er eine Überweisung in Höhe von rund 5.000 Euro auf ein ihm unbekanntes Bankkonto tätigen, um mögliche Hacker aus der Reserve zu locken.

Nach der Überweisung brach die Kommunikation mit den Tätern ab und das Geld war weg.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor Betrügern, die telefonisch oder persönlich Kontakt zu potentiellen Opfern aufnehmen und falsche Tatsachen vortäuschen, um an deren Geld zu gelangen. In solchen Fällen sollte das Telefonat sofort beendet werden.

Es ist wichtig:

- keine Finanztransaktionen durchzuführen,

- keine persönlichen Informationen an unbekannte Personen weiterzugeben,

- keine Software herunterzuladen, die Ihnen von unbekannten Personen empfohlen wird,

- einen Betrugsverdacht oder verdächtige Kontakte der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell