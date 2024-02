POL-F: 240212 - 0164 Frankfurt - Eckenheim: Bezug zur Vermisstenmeldung Nr. 0159 vom 11.02.2024 - Vermisster zurück

Frankfurt (ots) - (lo) Gestern (11. Februar 2024) gegen 23.35 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in einen in der Straße "Im Holzgraben" geparkten Pkw gemeldet. Die Täter entwendeten aus dem Kofferraum ein iPad, einen Rucksack und einen vierstelligen Bargeldbetrag. Durch eine Ortung des Tablets konnte der Standort in einer Bar in der Allerheiligen Straße lokalisiert ...

mehr