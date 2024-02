POL-F: 240214 - 0167 Frankfurt - Gallus: Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (lo) Am Mittwoch (07. Februar 2024) meldeten sich angebliche Mitarbeiter eines amerikanischen Softwareunternehmens bei einem 77-jährigen Rödelheimer. Sie gaukelten ihm am Telefon vor, dass mit seinem Computer etwas nicht stimme und er deshalb eine Software installieren müsse. Anschließend solle er eine Überweisung in Höhe von rund 5.000 Euro auf ein ihm unbekanntes Bankkonto tätigen, um mögliche ...

