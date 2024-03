Polizei Bochum

POL-BO: Nach Einbruch in Bochum: Wohnungseinbrecher in Düsseldorf festgenommen - Gemeinsamer Ermittlungserfolg der Polizei Bochum und der Polizei Düsseldorf

Bochum, Düsseldorf (ots)

Dank intensiver Zusammenarbeit zwischen Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Bochum und des Polizeipräsidiums Düsseldorf ist es gelungen, einen Einbruch in Bochum aufzuklären. Ein Tatverdächtiger (39) wurde in Düsseldorf festgenommen.

Nach dem Einbruch in eine Wohnung in Bochum am 21. Januar (Sonntag) ergaben sich für die Ermittler des Fachkommissariats für Wohnungseinbrüche (KK 13) erste Spuren auf mögliche Täter in Düsseldorf. Dort konnte in enger Zusammenarbeit mit Beamten des zivilen Einsatztrupps der Polizeiinspektion Nord ein möglicher Tatverdächtiger (39, aus Düsseldorf) identifiziert werden.

Bei den anschließenden umfangreichen Ermittlungen konkretisierte sich der Tatverdacht gegen den vorbestraften Mann, sodass das Amtsgericht Bochum auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl und einen Durchsuchungsbeschluss erließ.

Am gestrigen Dienstag, 5. März, lokalisierten zivile Fahndungskräfte der Bochumer Polizei den 39-jährigen Beschuldigten in Düsseldorf-Gerresheim und nahmen ihn widerstandslos fest. Bei den darauffolgenden Durchsuchungsmaßnahmen fanden die Ermittler des KK 13 zahlreiche Beweismittel, u.a. Teile der Tatbeute aus dem genannten Einbruch in Bochum, verschiedene Tatwerkzeuge sowie weiteres Diebesgut aus möglichen anderen Einbrüchen.

In der Wohnung des Festgenommenen ergaben sich Hinweise auf einen vermeintlichen Komplizen, dem der 39-Jährige Unterschlupf gewährte. Bei der Person handelt es sich um einen polizeibekannten 50-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Dieser ist bereits am Freitag, 1. März, im Rahmen einer Polizeikontrolle festgenommen worden, da auch gegen ihn ein Haftbefehl wegen eines Wohnungseinbruchs vorlag.

Nun prüfen die Bochumer Ermittler die Zusammenhänge und werten die umfangreichen Beweismittel aus. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell