BPOL NRW: 7 Monate Haft - Bundespolizei nimmt verurteilten Straftäter fest

Köln - Bonn (ots) - Am Sonntag wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. In einem Fall erfolgte eine Festnahme. Am 18. Februar gegen 14:37 Uhr beobachteten Einsatzkräfte der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl der Bundespolizei am Bahnhof ...

