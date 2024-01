POL-HI: Polizei stellt falsche Dachdecker

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth: Die Fahrzeugnutzerin stellt ihren schwarzen Pkw Opel an ihrer Anschrift im Bereich des Ahornweges in Bad Salzdetfurth am rechten Fahrbahnrand am gestrigen Abend unversehrt ab. Als sie das Kraftfahrzeug heute gegen 10:15 Uhr wieder in Betrieb nehmen will, stellt sie einen Schaden in Form einer Delle von einem Durchmesser von ca. 30 cm zwischen dem vorderen linken Radkasten und der ...

mehr