POL-HI: Giesen - Geschwindigkeitsmessung durch das Polizeikommissariat Sarstedt

Hildesheim (ots)

Giesen - (blk) Am 25.01.2024 in der Zeit von 08:45 - 10:30 Uhr wurden durch Beamtinnen und Beamte des PK Sarstedt eine Geschwindigkeitsmessung auf der K510 zwischen Rössing und Giesen durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h waren insgesamt 10 Fahrzeugführende zu schnell unterwegs, zwei Personen konnten vor Ort ein Verwarngeld entrichten, 8 Fahrzeugführende müssen nun mit einem Bußgeld durch den Landkreis Hildesheim rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 102 km/h und damit 32 km/h zu schnell. Der Fahrzeugführer muss mit einem Bußgeld von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Die Polizei Sarstedt weißt in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass es sich bei der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um eine der Hauptunfallursachen handelt und die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auch in Zukunft verstärkt kontrolliert wird.

