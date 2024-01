Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeuge gesucht

Hildesheim (ots)

Alfeld, 26.01.24 (ji) Am Donnerstag, 25.01.24, vermutlich gegen 12.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz hinter der Volksbank in Alfeld, Perkwall, ein schwarzer Audi A 5 durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Vorfall wurde von einem bisher namentlich nicht bekannten Zeugen beobachtet. Der Zeuge gab daraufhin in der Geschäftsstelle der Volksbank einen Zettel mit dem von ihm notierten Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs ab. Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei in Alfeld zu melden. Auch für weitere Hinweise ist das Polizeikommissariat Alfeld unter der Tel. 05181-80730 erreichbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell