Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw gegen Baum - eine Person leicht verletzt - PKW Totalschaden

Hildesheim (ots)

Upstedt (web) - Am heutigen Morgen, gegen 06:30 Uhr, kam es in der Ortsdurchfahrt Upstedt zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 25jähriger aus dem Bereich Seesen mit einem Pkw Opel Mokka die Ortsdurchfahrt Upstedt aus Rtg. Upstedter Kreuz kommend. Im Straßenverlauf kam der Seesener mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Straßenbaum und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall verletzt, konnte sich jedoch selbstständig aus dem Pkw befreien. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der Fahrzeugführer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hildesheim. Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Pkw wurde abgeschleppt. Neben der Polizei Bad Salzdetfurth waren auch die Ortsfeuerwehren Nette und Upstedt im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

