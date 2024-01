Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Vermisster aus Nordstemmen - Autoräder aus VW Bus des Mannes in Sarstedt aufgetaucht

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Im Fall des vermissten Mannes aus Nordstemmen dauern die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei weiter an. Von dem Senior fehlt noch immer jede Spur.

Bisherige Pressemitteilungen vom 16.12.2023 und 04.01.2024:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5673653

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5684818

Der weiße VW-Bus des 75-Jährigen wurde am 15.12.2023, dem Tag nach seinem Verschwinden, nahe der Innerste in der Ortschaft Ahrbergen gefunden. In dem Fahrzeug befand sich nur eines von eigentlich vier Wechsel-Kompletträdern.

Ermittlungen ergaben in der vergangenen Woche, dass die drei fehlenden Räder bereits am 20.12.2023 bei Grünstreifenarbeiten auf dem Festplatz in Sarstedt gefunden worden sind. Diese lagen in einem Gebüsch an einem Parkstreifen südlich der Straße Altes Dorf. Eine kriminaltechnische Untersuchung der Räder dauert derzeit an.

Die zuständigen Ermittler suchen mögliche Zeugen, die Angaben in Zusammenhang mit der Ablagerung der Räder im Bereich des Sarstedter Festplatzes machen können. Jeder noch so kleine Anhaltspunkt, z.B. zu Personen oder Fahrzeugen, kann hierbei wichtig sein.

Hinweise werden unter der Nr. 05121/939-115 entgegengenommen.

Eventuelle Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

