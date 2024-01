Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht am Innerstebad

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Steinstr.(al) - Auf dem Parkplatz vor dem Innerstebad nahe des Eingangs hat der Geschädigte am 24.01.24 seinen grauen Skoda geparkt, als er um 18:30 Uhr in das Bad gegangen sei. Als er gegen 19:30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurück kehrt, stellt er Kratzer an seiner Stoßstange fest. Der Verursacher hat sich aber unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Wer Hinweise auf den verursachenden Verkehrsteilnehmer geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu wenden.

