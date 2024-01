POL-HI: Maskierter Täter überfällt Tankstelle und fordert Geld

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). Am 23.01.2024, gegen 11:15 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Birkenstraße in 31162 Bad Salzdetfurth. Nachdem der Familienvater eine starke Rauchentwicklung, ausgehend vom Keller des Hauses, entdeckte, verließen er und seine Familie sofort das Haus und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Den 37 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Bad Salzdetfurth und Wehrstedt gelang es, das Feuer zu löschen und ein ...

