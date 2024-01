Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am 23.01.2024, gegen 11:15 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Birkenstraße in 31162 Bad Salzdetfurth.

Nachdem der Familienvater eine starke Rauchentwicklung, ausgehend vom Keller des Hauses, entdeckte, verließen er und seine Familie sofort das Haus und alarmierten umgehend die Feuerwehr.

Den 37 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Bad Salzdetfurth und Wehrstedt gelang es, das Feuer zu löschen und ein Übergreifen des Kellerbrands auf das restliche Haus zu verhindern.

Neben einem vorsorglich alarmierten Rettungswagen waren auch zwei Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth im Einsatz. Durch die Polizeibeamten sind die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen worden. Nach ersten Erkenntnissen erscheint es möglich, dass eines oder mehrere der Kleinkinder der Familie beim Spielen den im Keller befindlichen Herd/Ofen eingeschaltet hat/haben und so den Brand auslöste(n). Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an.

Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Der Schaden im Keller des Hauses wird vorläufig auf ca. 4000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell