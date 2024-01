POL-HI: Diebstahl einer Filmkamera bei Sport Event - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am heutigen Sonntag, 21.01.2024, kam es zu einem Brand eines Wohnhauses in der Goslarschen Landstraße in Hildesheim. Der Bewohner des Hauses wurde dabei schwer verletzt. Während es ihm gelang, das Objekt zu verlassen, fehlt von seiner 78-jährigen Frau bisher jede Spur. Gemeldet wurde das Feuer um 13:17 Uhr, woraufhin Feuerwehr ...

