POL-HI: Rössing - Zeugenaufruf zu Kupferkabeldiebstahl

Hildesheim (ots) - (schi) Trunkenheitsfahrt endet mit Unfall in Elze Am 20.01.2024 gegen 22:45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Elzer mit seinem PKW die Hildesheimer Landstraße in Richtung Schillerstraße in Elze. In einer Rechtskurve der Schillerstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit einer am Straßenrand befindlichen Straßenlaterne zusammen. ...

