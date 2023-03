Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch und sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

06. März 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 03.-05.03.2023 - Einhaus

In Einhaus kam es zu zwei Einbrüchen.

Im Zeitraum vom 03.03.2023, 16.50 Uhr bis zum 04.03.2023, 01.50 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in eine separate Wohnung eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Hang" ein. Angaben zum Stehlgut können hier noch nicht gemacht werden.

Wenig später am 04.03.2023 bemerkte man, dass unter der gleichen Anschrift auch in eine weitere separate Wohnung in dem Einfamilienhaus "Am Hang" eingedrungen wurde. Hier gelangten die unbekannten Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Wohnräume. Der Tatzeitraum kann hier nicht näher eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg sucht nun nach Zeugen, in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell