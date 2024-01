Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 19.01.2024-21.01.2024

Hildesheim (ots)

(schi) Trunkenheitsfahrt endet mit Unfall in Elze

Am 20.01.2024 gegen 22:45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Elzer mit seinem PKW die Hildesheimer Landstraße in Richtung Schillerstraße in Elze. In einer Rechtskurve der Schillerstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit einer am Straßenrand befindlichen Straßenlaterne zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden die Straßenlaterne und das Fahrzeug erheblich beschädigt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,11 Promille festgestellt.

Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt.

Geschwindigkeitskontrollen auf der B3 zwischen Elze und Wülfingen

Am Samstag führten Beamte des Polizeikommissariats Elze auf der Bundesstraße 3 kurz vor der Ortschaft Wülfingen Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 70 km/h konnten im Rahmen der Kontrollen insgesamt 7 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit 95 km/h nach Abzug der Toleranz gemessen.

Dem Betroffenen droht in diesem Fall eine Geldbuße in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg.

