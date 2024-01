Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der K314 bei Bültum

Hildesheim (ots)

BÜLTUM (ste) - Am 20.01.2024, gegen 18:05 Uhr, ist es auf der Kreisstraße K314 kurz vor der Ortschaft Bültum in 31167 Bockenem zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Kleintransporter, Citroen Nemo, ist zunächst auf dem geraden Streckenverlauf von der B243 kommend in Richtung Bültum unterwegs. Anstatt dem Verlauf der beginnenden Rechtskurve zu folgen, fährt der Pkw nach jetzigem Ermittlungsstand frontal gegen einen Straßenbaum. Der Pkw überschlägt sich und liegt direkt neben dem Baum auf der linken Fahrzeugseite auf einem angrenzenden Acker. Mehrere Verkehrsteilnehmer, welche auf die Unfallstelle zugekommen sind, handeln geistesgegenwärtig und versuchen die beiden männlichen Fahrzeuginsassen aus dem Wrack zu befreien. Einer der beiden Insassen kann sich eigenständig befreien, der andere Mann kann erst durch das Einschreiten der Ersthelfer aus dem Wrack befreit werden. Nur wenige Augenblicke später gerät der Kleintransporter in Vollbrand und brennt nahezu vollständig aus. Es ist einzig und allein den Ersthelfern zu verdanken, dass einer der beiden Insassen lebendig aus dem Wrack befreit werden konnte. Der 37-Jährige Mann aus Hannover und der 42-Jährige Mann aus Bockenem werden allerdings schwer- und teils lebensbedrohlich verletzt und in die Hildesheimer Krankenhäuser verbracht. Die Strecke war für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Neben einem Fahrzeug vom PK Bad Salzdetfurth waren noch zwei Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt. Die Feuerwehren Bönnien und Bockenem waren zu Löscharbeiten und Absperrmaßnahmen vor Ort. Das Abschleppunternehmen muss den Pkw mittels Kran vom Acker bergen. Die Polizei bittet Zeugen, die bisher noch nicht von der Polizei befragt worden sind und sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

