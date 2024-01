Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall - eine Person verletzt

Hildesheim (ots)

Giesen - Emmerke (tko) Am 19.01.2024, gegen 13.25 Uhr, befuhr eine 73-Jährige aus der Gemeinde Giesen die K 509 aus Giesen kommend in Richtung Emmerke. Auf der dortigen Geraden, ca. 300 Meter vor dem Ortseingang, geriet sie aus bisher noch ungeklärter Ursache mit ihrem PKW Opel auf die Gegenfahrbahn. Ein 53-Jähriger aus Sarstedt, der die K 509 mit einem Kleintransporter in Gegenrichtung befuhr, versuchte dem entgegenkommenden PKW nach rechts auszuweichen, konnte einen seitlichen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Der Kleintransporter blieb im Graben stehen, der PKW Opel wurde durch den Anprall nach rechts abgewiesen, kollidierte mit einem Straßenbaum und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 53-Jährige und sein 47-Järiger Beifahrer blieben unverletzt. Die 73-Jährige wurde in einem Hildesheimer Krankenhaus stationär aufgenommen. Der PKW Opel wurde bei dem Unfall total beschädigt, Schadenshöhe ca. 5000 Euro. Am Kleintransporter entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

