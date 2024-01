Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wendemanöver führt zu Unfall - Fahrer flüchtet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (bef). Am heutigen Tage, den 18.01.2024, kam es gegen 09:40 Uhr in der Schützenallee in Hildesheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wartete eine 28-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug verkehrsbedingt an der Kreuzung zur Marie-Wagenknecht-Straße an der Ampel auf dem mittleren Fahrstreifen. Von rechts kam ein weiteres Fahrzeug, welches vor ihr wendete, um die Schützenallee in Fahrtrichtung Hameln zu befahren. Bei diesem Wendemanöver streifte das Auto das stehende Fahrzeug der 28-Jährigen und beschädigte dieses. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Hameln fort, ohne sich um eine Schadenregulierung zu bemühen.

Das verursachende Fahrzeug soll weiß gewesen sein, weitere Informationen sind aktuell nicht bekannt. Die Polizei Hildesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell