POL-HI: Polizeihauptkommissarin Susan Conrady übernimmt die Leitung des Kriminal- und Ermittlungsdienstes beim Polizeikommissariat Alfeld

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am heutigen Morgen, 17.01.2024, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Hildesheim zweieinhalb Stunden lang die Geschwindigkeit vor einer Schule in der Schlesierstraße in Hildesheim. Sie stellten insgesamt 8 Geschwindigkeitsverstöße fest und ahndeten diese. Die Verkehrsteilnehmenden waren in den fast allen Fällen mit ihren Kindern unterwegs. Auch in Zukunft werden gleichgelagerte Kontrollen stattfinden. Rückfragen bitte an: ...

