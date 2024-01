Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze; Elze - Wülfingen: Zeugenaufruf nach mehreren Garagen- und Schuppen Aufbrüchen im Neubaugebiet

Hildesheim (ots)

(bur)In der Nacht von Dienstag, 16.01.2024 auf Mittwoch, 17.01.2024 ist es zu insgesamt fünf bislang bei der Polizei Elze angezeigten Garagen- und Schuppenaufbrüchen im Wülfinger Neubaugebiet In den Wippen, am Rottenbach und in der Bleiche gekommen. Zu allen Objekten wurde sich gewaltsam Zutritt verschafft und Diebesgut in Höhe von insgesamt ca. 6000 EUR entwendet. Darunter fielen drei Fahrräder, Alu-Felgen, Bohrmaschine und Werkzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge gerade zwischen 01:30 und 02:30 Uhr wahrgenommen haben, sich unter T. 05068-93380 zu melden. Auch wer im Vorfeld der Tat derartige Beobachtungen gemacht hat oder Videoaufzeichnungen von Hauskameras gesichtet und dabei gerade in der Nachtzeit unbekannte Personen am und um dem Haus aufgenommen hat, möge sich ebenfalls melden.

