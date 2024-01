Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Überfall auf 23-Jährigen in Hildesheim - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 23-jähriger Hildesheimer soll am Dienstagabend, 16.01.2024, gegen 19:10 Uhr, an der Ecke Senator-Braun-Alle / Frankenstraße von mehreren Personen überfallen worden sein. Die Polizei ermittelt wegen Raubes und sucht eventuelle Zeugen für die Tat.

Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge sei das Opfer gestern Abend mit einem Fahrrad auf der rechten Seite der Senator-Braun-Allee in Richtung Berliner Kreisel unterwegs gewesen. Als der 23-Jährige an der Ampel in Höhe der Frankenstraße habe warten müssen, seien drei bis vier Männer an ihn herangetreten. Anschließend sei der 23-Jährige aus der Gruppe heraus von seinem Fahrrad geschlagen worden. Am Boden liegend, soll er zudem mit mehreren Fußtritten traktiert worden sein.

Informationen, in welche Richtung sich die Gruppe anschließend entfernt habe, liegen der Polizei derzeit nicht vor. Jedoch habe das Opfer das Fehlen seines Mobiltelefons und seiner Bankkarte bemerkt, nachdem die Personen weg waren.

Auch zur Beschreibung der Täter liegen der Polizei bislang nur vage Angaben vor. Bekannt ist, dass diese etwa 20 -25 Jahre alt sein sollen.

Der 23-Jährige hat Verletzungen im Gesicht sowie am Oberkörper davongetragen, die später in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Zeugen, die gestern Abend Beobachtungen in der Senator-Braun-Allee getätigt haben oder die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell