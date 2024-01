Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auto zerkratzt - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (bef). Am heutigen Tage, den 16.01.2024, kam in der Otto-Franzius-Straße in Hildesheim zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Ein Autofahrer parkte sein Fahrzeug, einen Skoda Roomster in schwarz, gegen 11:30 Uhr auf einem öffentlich zugänglichen Firmenparkplatz. Als er gegen 15:30 Uhr zum Auto zurück kam, stellte er fest, dass ein unbekannter Täter die gesamte Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hatte. Die Schadenssumme liegt schätzungsweise im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell